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Депутат Госдумы Сергей Сокол написал заявление о добровольной мобилизации

Главная В России
Красноярск
17:08 6 Октября 2022
депутаты, мобилизация, общество, госдума, добровольцы
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Депутат Государственной Думы Сергей Сокол написал заявление о добровольной мобилизации в военном комиссариате Москвы. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале партии "Единая Россия".

Свое решение депутат объяснил тем, что во время службы в армии он был командиром взвода разведки, сейчас – майор запаса. К тому же, добавил Сокол, его отец был военным разведчиком.

« Я с детства знаю, что такое настоящее служение Отечеству, военная присяга", - сказал Сергей Сокол. 

Напомним, ранее Сергей Сокол просил направить его в зону СВО, а позже работал наблюдателем во время референдума в ЛНР депутат . По его словам, он лично  убедился в том, насколько люди  исстрадались от обстрелов, прессинга, поэтому вопросов о защите этих территорий у него нет.

"Нет никаких сомнений, что нужно вставать на защиту этих людей, которые вернулись в нашу страну, - заявил Сергей Сокол. -  Люди шли на референдум, голосовали, и их выбор, безусловно, надо уважать и защищать"

Фото:©Telegram-канале партии "Единая Россия".

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