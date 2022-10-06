Депутат Госдумы Сергей Сокол написал заявление о добровольной мобилизации

Депутат Государственной Думы Сергей Сокол написал заявление о добровольной мобилизации в военном комиссариате Москвы. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале партии "Единая Россия".

Свое решение депутат объяснил тем, что во время службы в армии он был командиром взвода разведки, сейчас – майор запаса. К тому же, добавил Сокол, его отец был военным разведчиком.

« Я с детства знаю, что такое настоящее служение Отечеству, военная присяга", - сказал Сергей Сокол.

Напомним, ранее Сергей Сокол просил направить его в зону СВО, а позже работал наблюдателем во время референдума в ЛНР депутат . По его словам, он лично убедился в том, насколько люди исстрадались от обстрелов, прессинга, поэтому вопросов о защите этих территорий у него нет.

"Нет никаких сомнений, что нужно вставать на защиту этих людей, которые вернулись в нашу страну, - заявил Сергей Сокол. - Люди шли на референдум, голосовали, и их выбор, безусловно, надо уважать и защищать"

Фото:©Telegram-канале партии "Единая Россия".