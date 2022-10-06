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Мэр Новокузнецка послал жителей самостоятельно разбираться с проблемами

Главная В России
Красноярск
14:40 6 Октября 2022
кузбасс, общество, мэр
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В Кемеровской области мэр Новокузнецка послал жителей города самостоятельно разбираться с "мелкими" проблемам. 

В эфире местного телеканала позвонил житель города, который обратился к мэру с проблемой. Мужчина рассказал, что на парковке одна женщина натянула трос, из-за которого не может проехать транспорт. Звонивший предположил, что горожанка не может так делать и попросил помочь разобраться в этом вопросе. 

Мэр пообещал передать информацию главе района, однако сам он отказался помочь и предложил перейти к более серьезный проблемам.

Он также отметил, что все мелкие вопросы должны остаться "за 21 сентября". 

Фото: Сергей Кузнецов_НК / telegram-канал

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