Житель Томска поставлял крупную партию наркотиков в Новосибирскую область

Сотрудники УФСБ в Новосибирске задержали наркодилера из Томска, который поставлял крупную партию наркотиков.

По данным представителей ведомства злоумышленника задержали в лесу, когда он пытался изъять 1,9 кг синтетических наркотиков. Сотрудники УФСБ также отметили, что партия наркотиков состоящая из пяти тысяч доз предназначалась для распространения на территориях Новосибирской, Томской и Кемеровской областей.

Они также сообщили, что крупная партия запрещенных веществ стоила 4,5 млн рублей.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье "незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических веществ в особо крупном размере".

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