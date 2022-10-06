Житель Кемеровской области убил знакомого из-за чувства ревности

В Кемеровской области суд вынес приговор мужчине, который до смерти избил своего знакомого.

По данным сотрудников прокуратуры в ноябре прошлого года осужденный пришел в гости к приятелям. Во время застолья они выпивали и в один момент виновный приревновал свою бывшую возлюбленную к знакомому, который оказывал ей чрезмерно много знаков внимания. Тогда злоумышленник напал него и нанес 35 ударов руками и ногами. В результате избиения 11 ударов стали смертельными.

В суде виновному назначили 10 лет тюрьмы. Однако адвокат и обвиняемый не согласились с решением суда и попытались его обжаловать.

Суд не удовлетворил апелляцию и оставил приговор в силе.

Фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок