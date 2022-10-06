Многодетные семьи из Иркутской области получат бесплатную землю в случае гибели родственника в СВО

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев внес поправки в закон «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан».

Теперь по указу губернатора многодетные семьи смогут получить бесплатные земельные участки, если один или несколько совершеннолетних детей погибли на Украине во время СВО.

Для получения земельного участка многодетным семьям необходимо встать в очередь в уполномоченный орган. Отмечается, что поддержку смогут получить те, чьи дети подписали контракт с 24 февраля 2022 года. В случае снятия семей с учета до момента подписания закона, то им также предоставят право получить бесплатно землю.

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив