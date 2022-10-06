Школьники из Бурятии спасли людей из горящей квартиры

В Бурятии школьники спасли людей, который спали в горящей квартире.

По данным сотрудников республиканского агентства ГО и ЧС школьники увидели дым, когда проходили мимо деревянного дома. Мальчики побежали в квартиру и начали будить жильцов. Затем они вызвали пожарных.

До приезда спасателей к месту пожара сбежались местные жители, которые водой начали тушить открытый огонь. К моменту приезда спасателей им удалось это сделать. Оставшееся пламя пожарные тушили 16 минут.

Работники ведомства сообщили, что пострадавших нет.

По данным специалистов очагом возгорания был рядом с мусорным ведром.

Фото: республиканское агентство ГО и ЧС

