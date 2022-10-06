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Школьники из Бурятии спасли людей из горящей квартиры

Главная В России
Красноярск
13:35 6 Октября 2022
спасение, общество, пожар, бурятия
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В Бурятии школьники спасли людей, который спали в горящей квартире. 

По данным сотрудников республиканского агентства ГО и ЧС школьники увидели дым, когда проходили мимо деревянного дома. Мальчики побежали в квартиру и начали будить жильцов. Затем они вызвали пожарных.

До приезда спасателей к месту пожара сбежались местные жители, которые водой начали тушить открытый огонь. К моменту приезда спасателей им удалось это сделать. Оставшееся пламя пожарные тушили 16 минут. 

Работники ведомства сообщили, что пострадавших нет. 

По данным специалистов очагом возгорания был рядом с мусорным ведром. 

Фото: республиканское агентство ГО и ЧС
 

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