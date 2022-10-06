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Житель Омска во время магического обряда лишился телефона

Главная В России
Красноярск
13:15 6 Октября 2022
мошенничество, общество, полиция
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В Омске сотрудники полиции возбудили уголовное по статье "Мошенничество" после того, как к ним обратился мужчина и рассказал, что у него украли телефон за 10 тысяч рублей.

В отделе полиции пострадавший рассказал, что на улице к нему подошла женщина и спросила дорогу. В благодарность за помощь она предложила погадать и снять порчу. Мужчина согласился и начал выполнять все, что ему велят. Чтобы мужчину ничего не отвлекала, женщина держала его телефон. Спустя несколько минут, пока потерпевший был занят снятием порчи, аферистка скрылась с места происшествия. 

Сотрудники по горячим следам установили личность мошенницы, а затем задержали ее. 

Во время беседы с правоохранителями задержанная созналась в содеянном и призналась, что сдала телефон в ломбард. 

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

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