Жительница Новосибирска чуть не избила улыбающуюся прохожую

В Новосибирске местная жительница чуть не ударила прохожую, которая была в хорошем настроении и улыбалась. Об инциденте рассказали очевидцы в социальных сетях.

В местной группе автор поста рассказала, что две женщины шли по дороге, когда они проходили друг друга, одна из женщин резко замахнулась и чуть не ударила другую. После неудачного нападения женщина возмутилась хорошим настроением пострадавшей.

Автор сообщения предупредила жителей, чтобы те были аккуратны с напавшей женщиной.

Фото: Моя Первомайка / ВКонтакте