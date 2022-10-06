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Жительница Новосибирска чуть не избила улыбающуюся прохожую

Главная В России
Красноярск
12:35 6 Октября 2022
нападение, общество, новосибирск
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В Новосибирске местная жительница чуть не ударила прохожую, которая была в хорошем настроении и улыбалась. Об инциденте рассказали очевидцы в социальных сетях.

В местной группе автор поста рассказала, что две женщины шли по дороге, когда они проходили друг друга, одна из женщин резко замахнулась и чуть не ударила другую. После неудачного нападения женщина возмутилась хорошим настроением пострадавшей. 

Автор сообщения предупредила жителей, чтобы те были аккуратны с напавшей женщиной. 

Фото: Моя Первомайка / ВКонтакте 

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