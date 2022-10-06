Житель Кемеровской области продавал несуществующие мотозапчасти

В Кемеровской области перед судом предстанет местный житель, который продавал несуществующие мотозапчасти.

По данным сотрудников МВД обвиняемый размещал объявление о продаже несуществующих товаров в интернете. Всем, кто заинтересовался объявлением аферист предоставлял фото и и квитанции скаченные из сети. После того, как пострадавшие оплачивали покупку, мужчина переставал выходить на связь.

В итоге мошеннику удалось обмануть четырех жителей из Кемеровской, Нижегородской, Новосибирской и Ульяновской областей, которые в общей сложности перевели ему 24 тысячи рублей.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". На данный момент материалы дела переданы в суд.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко