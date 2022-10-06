В Иркутске суд рассмотрит дело 21-летней давности

В Иркутске суд рассмотрит уголовное дело об убийстве, которое было совершенно в 2001 году.

По данным сотрудников прокуратуры 21 год назад в марте пьяный мужчина в заброшенном гараже во время конфликта застрелил 20-летнего друга своей двоюродной сестры. От полученной пули в голову пострадавший умер на месте происшествия.

После совершения убийства подозреваемый уехал в Краснодар и сменил данные своего паспорта.

В августе этого года правоохранителям удалось выяснить место нахождение злоумышленника и задержать его. После этого его направили в Иркутск.

На данный момент материалы дела переданы в суд.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости