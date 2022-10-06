В Иркутске суд рассмотрит дело 21-летней давности

В Иркутске суд рассмотрит уголовное дело об убийстве, которое было совершенно в 2001 году.
По данным сотрудников прокуратуры 21 год назад в марте пьяный мужчина в заброшенном гараже во время конфликта застрелил 20-летнего друга своей двоюродной сестры. От полученной пули в голову пострадавший умер на месте происшествия.
После совершения убийства подозреваемый уехал в Краснодар и сменил данные своего паспорта.
В августе этого года правоохранителям удалось выяснить место нахождение злоумышленника и задержать его. После этого его направили в Иркутск.
На данный момент материалы дела переданы в суд.
Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости