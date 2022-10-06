Житель Алтайского края хранил марихуану в микроволновке

В Алтайском крае мужчина собирал и хранил марихуану в микроволновке.

По данным сотрудников полиции найти нарушителя удалось во время осмотра надворных построек. Именно тогда полицейский обнаружил куст с растительным наркотиком. После этого правоохранители обыскали дом подозреваемого и нашли у него в предбаннике микроволновую печь, в которой хранилось запрещенное растение.

Найденный наркотик отправили в лабораторию, и эксперты подтвердили, что это марихуана массой 178 граммов.

Злоумышленник объяснил сотрудникам полиции, что он собирал и хранил наркотики только для личного пользования.

На данный момент в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере".

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко