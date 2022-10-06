В Омской области пьяный мужчина зарезал подростка

В Омской области сотрудники прокуратуры возбудили уголовное дело в отношении 47-летнего мужчины, который зарезал 17-летнего подростка.

По данным правоохранителей подсудимый с жертвой в октябре этого года ночью распивал спиртные напитки. Во время их застолья между ними завязалась ссора, в ходе которой пьяный мужчина ударил пострадавшего в грудь и спину ножом. В итоге от полученных травм молодой человек скончался.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье УК "убийство". Расследование дела продолжается.

Фото: © РИА Новости / Мария Девахина