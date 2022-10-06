В Новосибирске осудили вора покупательских тележек

В Новосибирске суд вынес приговор местному жителю, который обвинялся в краже покупательских тележек.

По данным сотрудников прокуратуры мужчина с февраля по апрель прошлого года приезжал к магазинам на автомобиле и забирал покупательские тележки, для того чтобы в дальнейшем их продать. В одном из супермаркетов сотрудник заметил действия виновного и потребовал вернуть похищенное. Однако злоумышленник проигнорировал слова сотрудника и просто уехал с украденным товаром.

В итоге злоумышленник нанес материальный ущерб в размере 300 тысяч рублей.

В суде мужчину приговорили к двум годам тюрьмы.

Фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок