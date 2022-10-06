Жители Бурятии покупали у афериста несуществующие машины

В Бурятии суд вынес приговор местному жителю, который продавал несуществующие машины.

По данным сотрудников прокуратуры с июня по ноябрь прошлого года виновный размещал информацию о продаже автомобилей. Покупатели звонили аферисту, и тот уверял их, что доставит машины только после предоплаты. После того, как он получал денежные средства, он удалял объявления и переставал выходить на связь.

В итоге жертвами стали восемь человек, которые в общем перевели мошеннику 160 тысяч рублей.

В суде мужчину приговорили к четырем годам тюрьмы, а также его обязали выплатить компенсацию потерпевшим.

Фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок