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Жители Бурятии покупали у афериста несуществующие машины

Главная В России
Красноярск
09:12 6 Октября 2022
суд, общество, мошенничество, бурятия
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В Бурятии суд вынес приговор местному жителю, который продавал несуществующие машины.

По данным сотрудников прокуратуры с июня по ноябрь прошлого года виновный размещал информацию о продаже автомобилей. Покупатели звонили аферисту, и тот уверял их, что доставит машины только после предоплаты. После того, как он получал денежные средства, он удалял объявления и переставал выходить на связь. 

В итоге жертвами стали восемь человек, которые в общем перевели мошеннику 160 тысяч рублей.

В суде мужчину приговорили к четырем годам тюрьмы, а также его обязали выплатить компенсацию потерпевшим. 

Фото:  © РИА Новости / Руслан Кривобок

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