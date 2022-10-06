В Омской области на рабочего упал бетонный блок

В Омской области рабочий крестьянско-фермерского хозяйства пострадал от упавшего на него бетонного блока. В результате у мужчины диагностировали перелом ног.

После происшествия на главу хозяйства было возбуждено уголовное дело из-за нарушения требований охраны труда.

По данным сотрудников правоохранительных органов виновный поручил трактористу распил и стропление к грузовому автомобилю с автокраном бетонного блока. Однако он нарушил требования и не установил границы опасной зоны. Помимо этого пострадавшему не выдали средства индивидуальной защиты.

В итоге после поднятия блока на высоту, он раскололся, и его обломки упали на тракториста.

На данный момент все материалы дела переданы в суд.

Фото: © следком Омской области