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В Омской области на рабочего упал бетонный блок

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Красноярск
09:00 6 Октября 2022
омск, общество, рабочий, суд
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В Омской области рабочий крестьянско-фермерского хозяйства пострадал от упавшего на него бетонного блока. В результате у мужчины диагностировали перелом ног. 

После происшествия на главу хозяйства было возбуждено уголовное дело из-за нарушения требований охраны труда. 

По данным сотрудников правоохранительных органов виновный поручил трактористу распил и стропление к грузовому автомобилю с автокраном бетонного блока. Однако он нарушил требования и не установил границы опасной зоны. Помимо этого пострадавшему не выдали средства индивидуальной защиты. 

В итоге после поднятия блока на высоту, он раскололся, и его обломки упали на тракториста.

На данный момент все материалы дела переданы в суд.

Фото: © следком Омской области  

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