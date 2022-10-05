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В Томске директор компании обвиняется в сокрытии крупной суммы денег

Главная В России
Красноярск
15:35 5 Октября 2022
общество, долг, суд, налоги
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В Томске перед судом предстанет директор фирмы, который скрыл 34 млн рублей, которые должны были пойти на оплату налоговой задолженности.

По данным сотрудников прокуратуры у фирмы обвиняемого в конце 2020 имелся долг в размере более 51 млн рублей.

За долгое время компания не оплачивала налоги, сборы и страховые взносы. Из-за крупной суммы задолженности налоговая в 2020 году заблокировала счета организации. Однако руководителя это не остановило и он продолжал рассчитываться с контрагентами напрямую.

В итоге он скрыл 34 млн рублей, которыми должен был оплатить долг.

На данный момент материалы дела направлены в суд.

Фото: © Владимир Трефилов / РИА Новости

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