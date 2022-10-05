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Фельдшер из Кемеровской области оформляла фальшивые больничные листы

Главная В России
Красноярск
14:27 5 Октября 2022
общество, больница, врач, кузбасс
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В Кемеровской области полицейские возбудили уголовное дело на фельдшера, которая оформляла фальшивые больничные листы на здоровых людей. За эту услугу врач брала от 1000 до 3000 рублей с пациентов 

По данным сотрудников полиции свою преступную деятельность женщина осуществляла с конца прошлого года по август этого года. Медицинский работник изначально знала об отсутствии заболеваний у своих пациентов. 

На данный момент правоохранители подтвердили три случая оформления больничных листов. За это злоумышленница получила 7 000 рублей. 

В отношении женщины возбудили уголовное дело.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости

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