Фельдшер из Кемеровской области оформляла фальшивые больничные листы

В Кемеровской области полицейские возбудили уголовное дело на фельдшера, которая оформляла фальшивые больничные листы на здоровых людей. За эту услугу врач брала от 1000 до 3000 рублей с пациентов

По данным сотрудников полиции свою преступную деятельность женщина осуществляла с конца прошлого года по август этого года. Медицинский работник изначально знала об отсутствии заболеваний у своих пациентов.

На данный момент правоохранители подтвердили три случая оформления больничных листов. За это злоумышленница получила 7 000 рублей.

В отношении женщины возбудили уголовное дело.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости