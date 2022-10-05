Петербургский военком приравнял обучение на военной кафедре к получению военного опыта

Петербургский военком Сергей Качковский в эфире телеканала "Санкт-Петербург" сообщил, что обучающиеся на военное кафедре и проходящие срочную службу получают военный опыт.

Сергей Качковский пояснил, что военный опыт - это знания, умения и навыки полученные в период прохождения военный службы, либо при обучении на военной кафедре. Он отдельно подчеркнул, что военная кафедра - военный опыт, так как во время обучения учащиеся вначале получают теоретические знания, а затем они в течение двух месяцев участвуют в сборах, где на практике применяют свои знания.

Военком также упомянул, что нахождение в горячих точках приравнивается к боевому опыту.

Фото: скриншот видео эфира телеканала "Санкт-Петербург"