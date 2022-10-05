Инвалид-колясочник из Омска со своей футбольной командой стали бронзовыми призерами России

В Омске инвалид-колясочник создал футбольную команду, куда пригласил единомышленников. Спортсмены уже стали бронзовыми призерами России.

Рустам Ковалев рассказал, что после аварии и травмы, он не сдался и нашел спортсменов и создал команду. Новоиспеченные спортсмены не могли тренироваться без специального оборудования, поэтому к соревнованиям они готовились лишь теоретически, изучая правила.

Новые электроколяски они получили и учились ими пользоваться за 30 минут до начала соревнований в Нижнем Тагиле.

Подготовка спортсменов не прошла зря и они заняли почетное третье место. Впереди у них чемпионат России в Сочи.

Фото: © скриншот видео Mash Siberia