Прокуратура Кемеровской области проверит исполнение законов в угледобывающей отрасли

В Кемеровской области на шахте «Ерунаковская-8» 4 октября произошло возгорание химреагента.
Во время пожара было эвакуировано 200 человек. Возгорание удалось ликвидировать. На данный момент все работы приостановлены и угрозы жизни нет.
Теперь эти делом займутся сотрудники прокуратуры, которые проследят за исполнением законов в угледобывающей отрасли и проверят соблюдения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.
Результаты и проведения проверки также будут контролироваться работниками прокуратуры.
Фото: ©РИА Новости/Мария Девахина