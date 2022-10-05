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Прокуратура Кемеровской области проверит исполнение законов в угледобывающей отрасли

Главная В России
Красноярск
13:00 5 Октября 2022
проверка, прокуратура, общество, кузбасс
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В Кемеровской области на шахте «Ерунаковская-8» 4 октября произошло возгорание химреагента. 

Во время пожара было эвакуировано 200 человек. Возгорание удалось ликвидировать. На данный момент все работы приостановлены и угрозы жизни нет. 

Теперь эти делом займутся сотрудники прокуратуры, которые проследят за исполнением законов в угледобывающей отрасли и проверят соблюдения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

Результаты и проведения проверки также будут контролироваться работниками прокуратуры. 

Фото: ©РИА Новости/Мария Девахина

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