Прокуратура Кемеровской области проверит исполнение законов в угледобывающей отрасли

В Кемеровской области на шахте «Ерунаковская-8» 4 октября произошло возгорание химреагента.

Во время пожара было эвакуировано 200 человек. Возгорание удалось ликвидировать. На данный момент все работы приостановлены и угрозы жизни нет.

Теперь эти делом займутся сотрудники прокуратуры, которые проследят за исполнением законов в угледобывающей отрасли и проверят соблюдения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

Результаты и проведения проверки также будут контролироваться работниками прокуратуры.

Фото: ©РИА Новости/Мария Девахина