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В Иркутске установили памятник первой учительнице Юрия Гагарина

Главная В России
Красноярск
12:40 5 Октября 2022
общество, памятник, учитель, иркутск
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В Иркутске в одной из школ установили памятник учительнице Нине Васильевне, которая преподавала у Юрия Гагарина.

Сотрудники администрации Иркутска рассказали, что Нина Васильевна была директором школы №21 с 1970-1980, а также на протяжении 30 лет преподавала. 

Глава города Руслан Болотов на открытии памятника рассказал, что в столице Приангарья всегда уделяли большое внимание исторической памяти. Он также отметил, что новая композиция должна напомнить, каким должен быть настоящий человек. 

Фото: © администрация Иркутска 

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