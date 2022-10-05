В Иркутске установили памятник первой учительнице Юрия Гагарина

В Иркутске в одной из школ установили памятник учительнице Нине Васильевне, которая преподавала у Юрия Гагарина.

Сотрудники администрации Иркутска рассказали, что Нина Васильевна была директором школы №21 с 1970-1980, а также на протяжении 30 лет преподавала.

Глава города Руслан Болотов на открытии памятника рассказал, что в столице Приангарья всегда уделяли большое внимание исторической памяти. Он также отметил, что новая композиция должна напомнить, каким должен быть настоящий человек.

Фото: © администрация Иркутска