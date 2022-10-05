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Пять тысяч бездомных собак поймали в Бурятии с начала 2022 года

Главная В России
Красноярск
12:10 5 Октября 2022
общество, животные, бездомные, бурятия
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В Бурятии сотрудники администрации рассказали, что с начала 2022 года в Улан-Удэ поймали 5 000 бездомных собак.

Дмитрий Ларченко, который является консультантом отдела благоустройства комитета городского хозяйства, рассказал, что для псов характерно, когда на улице холодно, собираться в стаи, которые в последствии разрастаются. Вместе бездомные псы начинают охранять территорию, на которой они обосновались и там они могут нападать на людей. 

Дмитрий также обратился к горожанам и попросил сообщать о таких стаях. 

Фото: © администрация Улан-Удэ

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