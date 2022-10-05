Житель Томской области создал ОПГ для торговли крупной партией наркотиков

В Томской области перед судом предстанет житель региона и его преступная группировка, которых обвинили в незаконном сбыте наркотиков.

По данным сотрудников прокуратуры с конца прошлого года по июль этого года ОПГ продавала наркотики, в том числе и с помощью тайников. Деньги они получали через платежные системы. Для того чтобы правоохранители не узнали о совершении преступления, организатор ОПГ совершал определенные финансовые операции. Однако это ему не помогло. Полицейские задержали злоумышленников, а наркотики изъяли.

На данный момент все материалы уголовного дела переданы в суд.

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