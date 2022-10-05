Житель Омска напал на подростка и украл у него телефон

В Омске сотрудники полиции задержали мужчину, который напал на подростка и украл у него телефон.

Пострадавший рассказал полицейским, что в тот день он с девушкой стоял на улице, к ним подошел неизвестный мужчина и начал угрожать. Угрожая физическим насилием, он выхватил телефон стоимостью 20 тысяч рублей из рук молодого человека.

Потерпевший запомнил как выглядел похититель и описал его правоохранителям. Полицейским удалось найти и задержать мужчину.

Похищенное имущество вернули подростку, а в отношении грабителя возбудили уголовное дело по статье «грабёж».

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович​