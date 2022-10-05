В Новосибирске родители забыли своего ребенка в детском саду

В Новосибирске полицейские составили административный протокол на мать, которая забыла забрать своего ребенка из детского сада.

По данным правоохранителей в тот день воспитательница очень долго ждала, что ребенка заберут, но она не дозвонилась до родителей. Тогда в ситуации вмешались сотрудники правоохранительных органов. Им пришлось поместить забытого ребенка в специализированное учреждение.

На данный момент полицейские проводят проверку происшествия, а в отношении матери составили административный протокол по статье "неисполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних".

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко