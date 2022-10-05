Житель Кемеровской области напал с топором на продавца

В Кемеровской области мужчина напал с топором на продавца.

По данным сотрудников Росгвардии утром 4 октября в ведомство поступил сигнал об опасности в одном из магазинов. На месте силовики задержали буйного мужчину, который угрожал продавцам топором.

Как оказалось задержанный в состоянии алкогольного опьянения начал ссориться с сотрудником магазина. Их конфликт ничем не закончился, и мужчина ушел. Однако спустя какое-то время он вернулся вооружившись топором. Работники магазина смогли спрятаться в подсобном помещении и там нажать тревожную кнопку.

Для дальнейших разбирательств мужчину передали сотрудникам полиции.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович​