Злоумышленники из Алтайского края зарабатывали миллионы на несуществующих детях

В Алтайском крае перед судом предстала преступная группировка из 28 человек, которая получила миллионы на несуществующих детей.

Организатором стала жительница региона. Изначально в преступную банду входило девять человек, однако с 2016 года к ним присоединилось еще 19. Злоумышленники осуществляли свою преступную деятельность на протяжении двух лет с 2016 года.

Преступная группировка обращалась в ЗАГСы, где уведомляли сотрудников о рождении детей вне больницы. Затем они оформляли свидетельства о рождении. После регистрации несуществующих детей злоумышленникам начислялись все положенные родителям меры государственной поддержки.

В итоге ОПГ присвоила себе восемь миллионов рублей.

​В суде организатора приговорили к шести года тюрьмы, а ее соучастникам назначили наказание на срок от 1 года 6 месяцев до 5 лет 6 месяцев.

Фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок