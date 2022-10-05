В Якутске задержали наркодилеров из Приморья с 3 кг наркотиков

В Якутске перед судом предстанут жители Приморья, которых задержали с 3 кг наркотиков.

По данным сотрудников прокуратуры с февраля прошлого года по март этого года злоумышленники отправили наркотики из Белгорода в Якутию по почте. После этого, они прилетели в Якутию, получили посылку и были готовы раскладывать запрещенный товар в тайники, но их задержали полицейские.

В отношении нарушителей было возбуждено уголовное дело по нескольким статья "незаконная пересылка наркотических средств и покушение на их незаконный сбыт, совершенный организованной группой, по сети Интернет, в особо крупном размере". На данный момент все материалы дела переданы в суд.

Отметим, что виновным может грозить пожизненный срок.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков