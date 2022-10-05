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В Бурятии "черные" лесорубы незаконно заготовили древесину на 270 тыс. рублей

Главная В России
Красноярск
09:43 5 Октября 2022
общество, лес, вырубка, бурятия
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В Бурятии сотрудники ФСБ вместе с лесничими устроили ночью засаду на мужчин, которые нелегально заготовили древесину на 270 тысяч рублей.

О преступной деятельности правоохранителям стало известно после того, как  лесничие одного из районов заметили спиленные и готовые к погрузке сосны во время патрулирования. Тогда было принято решение поймать злоумышленников. Их поимка была запланирована на ночь.

Когда сотрудники ФСБ увидели нарушителей, которые грузили древесину, они вышли из своего укрытия, но те попытались скрыться, однако им не удалось уйти от рук правосудия. 

Задержанный, который оказался организатором, рассказала, что рубить сосны они решили в то время, когда проводятся карьерные работы, чтобы не привлекать внимание шумом. 

За время их незаконной деятельность им удалось заготовить 13 кубометров древесины и нанести материальный ущерб в размере 270 тысяч рублей.

В отношении злоумышленников был составлен протокол по статье УК «Незаконная рубка лесных насаждений», а материалы дела переданы в отдел полиции для возбуждения уголовное дела. 

Фото: © агентство лесного хозяйства

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