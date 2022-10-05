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В Омской области на этой неделе планируют завершить план по частичной мобилизации

Главная В России
Красноярск
09:13 5 Октября 2022
общество, мобилизация, окончание, омск
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План по частичной мобилизации почти завершен в Омской области. О том, что на этой неделе планируют завершить мобилизационные мероприятия сообщили telegram-канале Александра Буркова.

Глава региона сообщили, что на заседании с Валентиной Ивановной Матвиенко коснулись темы мобилизации. По словам Буркова на их область легла дополнительная нагрузка в виде приема всех мобилизованных из Сибири. 

Напомним, что 21 сентября Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. 

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

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