5 октября
Новости России
погода +2 °C
58.79
 
€ 56.17
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Плановую проверку систем оповещения отменили в Новосибирске

Главная В России
Красноярск
08:57 5 Октября 2022
общество, система, отмена, проверка, новосибирск
версия для печати Ico_print

Проверка систем оповещения, которая была запланирована на 5 октября, отменена в Новосибирске.

Об отмене рассказали представители МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Новосибирска». О причинах отмены они не рассказали.

Напомним, что сегодня, 5 октября, помимо систем оповещения также должны были включить системы громкоговорящей связи, а на радиостанциях прервать вещательные программы и включить сигнал «Техническая проверка».

Отметим, что и в Красноярске была отменена проверка. 

 Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Злоумышленники из Алтайского края зарабатывали миллионы на несуществующих детях

Злоумышленники из Алтайского края зарабатывали миллионы на несуществующих детях

5 Октября 2022 г.
Преступная группировка состояла из 28 человек
Новости Красноярска: В Якутске задержали наркодилеров из Приморья с 3 кг наркотиков

В Якутске задержали наркодилеров из Приморья с 3 кг наркотиков

5 Октября 2022 г.
Запрещённые вещества задержанные отправляли по почте
Новости Красноярска: В Бурятии "черные" лесорубы незаконно заготовили древесину на 270 тыс. рублей

В Бурятии "черные" лесорубы незаконно заготовили древесину на 270 тыс. рублей

5 Октября 2022 г.
Злоумышленников сотрудники ФСБ и лесничие ловили ночью
Новости Красноярска: В Томске при пожаре пострадал дом-памятник

В Томске при пожаре пострадал дом-памятник

5 Октября 2022 г.
Пожарным удалось спасти двоих человек
Новости Красноярска: В Омской области на этой неделе планируют завершить план по частичной мобилизации

В Омской области на этой неделе планируют завершить план по частичной мобилизации

5 Октября 2022 г.
Об этом сообщили в telegram-канале главы региона
Новости Красноярска: Жителя Омска в попытках угнать машину застали полицейские

Жителя Омска в попытках угнать машину застали полицейские

4 Октября 2022 г.
У пьяного мужчины не получилось завести автомобиль
Новости компаний
29/09
ПСБ содействует притоку крупных компаний в ДНР, ЛНР, Харьковскую, Херсонскую и Запорожскую области и на полуостров Крым
28/09
ПСБ начал выдачу дальневосточной ипотеки учителям и медикам ДФО под 1,5%
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске рядом с ТЦ "Июнь" загорелся пассажирский автобус

В Красноярске рядом с ТЦ "Июнь" загорелся пассажирский автобус

4 Октября 2022 г.
Автомобиль полностью уничтожен огнем
Новости Красноярска: В нескольких регионах России военных комиссаров отстранили от должностей

В нескольких регионах России военных комиссаров отстранили от должностей

3 Октября 2022 г.
В отставку отправили комиссаров Магаданской области и Хабаровского края
Новости Красноярска: Президент Путин увеличил штатную численность российской прокуратуры

Президент Путин увеличил штатную численность российской прокуратуры

3 Октября 2022 г.
Соответствующий Указ уже подписан
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru