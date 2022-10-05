Плановую проверку систем оповещения отменили в Новосибирске

Проверка систем оповещения, которая была запланирована на 5 октября, отменена в Новосибирске.

Об отмене рассказали представители МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Новосибирска». О причинах отмены они не рассказали.

Напомним, что сегодня, 5 октября, помимо систем оповещения также должны были включить системы громкоговорящей связи, а на радиостанциях прервать вещательные программы и включить сигнал «Техническая проверка».

Отметим, что и в Красноярске была отменена проверка.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович