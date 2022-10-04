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Жителя Омска в попытках угнать машину застали полицейские

Главная В России
Красноярск
15:40 4 Октября 2022
общество, автомобиль, угон, полиция
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Житель Омска в состоянии алкогольного опьянения пытался угнать автомобиль, однако долгое время не могу его завести. За попыткой угона его застали сотрудники полиции.

Изначально в отдел полиции обратилась местная жительница, которая из окна квартиры увидела, как неизвестный мужчина пытается угнать чужую машину. Долгое время у молодого человека ничего не получалось, и в итоге он разбил окно автомобиля. Затем пытаясь завести его, злоумышленник разобрал всю приборную панель.

После сообщения от женщины сотрудники полиции приехали на место происшествия и застали пьяного и грустного нарушителя. 

Когда мужчина заметил сотрудников полиции, он попытался скрыться, но у него не получилось. 

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Покушение на угон».

Фото: УМВД России по Омской области

 

 

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