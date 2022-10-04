Жительница Новосибирска 5 октября отправится на МКС

Жительница Новосибирска Анна Кикина сегодня, 5 октября, отправится на МКС. Перед полетом Анна записала видеообращение к жителям своего родного города.

В своем обращении она рассказала о том, как Новосибирск связан с космосом. Она упомянула, что в ее родном городе жил Юрий Кондратюк, который написал книгу «Завоевание межпланетных пространств».

Анна также подметила, что Новосибирск может стать отличной стартовой площадкой для воплощения любой мечты.

Полет будет совершен сегодня, 5 октября, в 19:00:56 по московскому времени.

Фото: Роскосмос