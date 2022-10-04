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Жительница Новосибирска 5 октября отправится на МКС

Главная В России
Красноярск
15:26 4 Октября 2022
мкс, космос, общество, новосибирск
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Жительница Новосибирска Анна Кикина сегодня, 5 октября, отправится на МКС. Перед полетом Анна записала видеообращение к жителям своего родного города. 

В своем обращении она рассказала о том, как Новосибирск связан с космосом. Она упомянула, что в ее родном городе жил Юрий Кондратюк, который написал книгу «Завоевание межпланетных пространств». 

Анна также подметила, что Новосибирск может стать отличной стартовой площадкой для воплощения любой мечты. 

Полет будет совершен сегодня, 5 октября, в 19:00:56 по московскому времени.

Фото: Роскосмос 

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