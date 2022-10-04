Житель Бурятии продал арендованный моющий пылесос

В Бурятии местный житель арендовал дорогой моющий пылесос, а затем продал его.
В отдел полиции обратилась женщина, которая на сутки дала молодому человеку пылесос. Однако он не вернул его, а продал. В итоге злоумышленник нанес материальный ущерб в размере 40 тысяч рублей.
Полицейским удалось установить личность нарушителя, им оказался 21-летний местный житель. Юношу задержали.
Задержанный признал свою вину и объяснил, что таким образом хотел подзаработать.
На данный момент возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество".
Фото: © РИА Новости / Сергей Пятков