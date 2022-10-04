Житель Томска украл из сгоревшего магазина алкоголь и попал в тюрьму

В Томске суд вынес приговор 21-летнему местному жителю, который украл из сгоревшего супермаркета спиртное.

По данным сотрудников полиции в конце прошлого года молодой человек прошел на территорию магазина и вынес несколько бутылок с алкоголем. После того как в первый раз у него получилось украсть спиртное, он решил попытаться во второй раз, но был замечем охранниками.

Молодой человек начал убегать с места преступления, но обронил рюкзак с бутылками и телефоном. Позднее он решил вернуться за своей техникой, но его задержали.

В суде виновного приговорили к двум годам в колонии-поселении.

Фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок