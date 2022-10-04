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Житель Томска украл из сгоревшего магазина алкоголь и попал в тюрьму

Главная В России
Красноярск
14:30 4 Октября 2022
общество, кража, алкоголь, суд
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В Томске суд вынес приговор 21-летнему местному жителю, который украл из сгоревшего супермаркета спиртное. 

По данным сотрудников полиции в конце прошлого года молодой человек прошел на территорию магазина и вынес несколько бутылок с алкоголем. После того как в первый раз у него получилось украсть спиртное, он решил попытаться во второй раз, но был замечем охранниками. 

Молодой человек начал убегать с места преступления, но обронил рюкзак с бутылками и телефоном. Позднее он решил вернуться за своей техникой, но его задержали. 

В суде виновного приговорили к двум годам в колонии-поселении.

Фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок

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