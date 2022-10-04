Жительница Кемеровской области в попытке украсть масло избила продавца

В Кемеровской области женщина пыталась украсть масло, а затем избила продавца. Сотрудники Росгвардии задержали буйную женщину.

По данным сотрудников ведомства задержанная пыталась вынести из магазина несколько упаковок масла. Чтобы сделать это незаметно она сложила их в карманы. Но ей не удалось совершить преступное деяние, так как это заметила продавец и остановила злоумышленницу. Женщина пыталась отрицать свою вину в содеянном и сбежать. Но потом она напала на продавщицу и несколько раз ударила ее.

Наряд Росгвардии прибыл после того как работник магазина нажала тревожную кнопку.

Для того чтобы разобраться в происшествии злоумышленницу передали полицесйким.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков