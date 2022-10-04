В Иркутской области сотрудники МЧС достали из канавы пятерых щенков

В Иркутской области сотрудники МЧС пришли на помощь мужчине и пятерым щенкам. Мужчина и животные застряли в канаве, глубина которой составляла 50 метров.

Как оказалось изначально в глубокой яме были лишь собаки, местный житель решил их достать однако самостоятельно так и не смог выбраться. Тогда в спасательную службу позвонила женщина и сообщила о застрявших.

Спасатели приехали на место происшествия и достали щенков и мужчину с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента.

Вызволенного из канавы мужчину передали врачам, а для щенков теперь ищут хозяев.

Фото: © ГУ МЧС по Иркутской области