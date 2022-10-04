Жители Новосибирска отправились в Томскую области ради поимки огромной щуки

В Томскую области отправили рыбаки из Новосибирска, чтобы поймать огромную щуку. Чтобы достичь поставленной цели мужчинам пришлось проехать на автомобиле 1290 км и пройти по воде 180 км.

Сибиряки рассказали, что отправились в путь в пятницу в 10 вечера, до этого они заранее нашли рыбные места, однако их интересовал особый улов.

В итоге их рыбное путешествие увенчалось успехов и после поимки нескольких мелких щук, им удалось поймать рыбу весом 10 килограммов.

Фото: © Рыбалка в Новосибирске / ВКонтакте