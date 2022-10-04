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Власти РФ рассказали о причинах задержки строительства ЛДС в Новосибирске

Главная В России
Красноярск
12:20 4 Октября 2022
общество, строительство, новосибирск
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Власти РФ рассказали, почему задерживается строительств ЛДС "Новосибирск Арена".

РБК сообщили, что Дмитрий Чернышенко, который является заместителем председателя Правительства РФ, объяснил, что основными причинами являются ошибки в проектной документации, выявление непредусмотренных видов работ, нарушения с поставками комплектующих и строительных материалов.

На данный момент сформирован догоночный график работ.

Отметим, что строительство находится под контролем Минстроя. 

Фото: © правительство НСО

 

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