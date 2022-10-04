Власти РФ рассказали о причинах задержки строительства ЛДС в Новосибирске

Власти РФ рассказали, почему задерживается строительств ЛДС "Новосибирск Арена".

РБК сообщили, что Дмитрий Чернышенко, который является заместителем председателя Правительства РФ, объяснил, что основными причинами являются ошибки в проектной документации, выявление непредусмотренных видов работ, нарушения с поставками комплектующих и строительных материалов.

На данный момент сформирован догоночный график работ.

Отметим, что строительство находится под контролем Минстроя.

Фото: © правительство НСО