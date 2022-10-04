Мужчину из Кемеровской области осудили за изготовление и использование оружия

В Кемеровской области перед судом предстал мужчина, который изготавливал, хранил и использовал оружие.

По данным сотрудников полиции в ноябре 2021 года в отдел сообщили о том, что неизвестный мужчина устроил стрельбу из ружья. Полицейские выехали к месту происшествия и обыскали дом стрелявшего. Там они нашли сигнальный пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, ружье 16 калибра, более 400 граммов пороха и около 150 патронов различного калибра. Найденные опасные предметы были изъяты и отправили на экспертизу.

Изначально в отношении мужчины составили административный протокол, а после проверки оружия возбудили уголовное дело.

В итоге в суде жителя Кемеровской области приговорили к четырем годам условно.

Фото: © ГУ МВД по Кемеровской области