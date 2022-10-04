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Сотрудники таможни в Иркутске пресекли ввоз БАДов с запрещённым в РФ веществом

Главная В России
Красноярск
11:33 4 Октября 2022
общество, таможня, запрет
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В Иркутске сотрудникам таможни удалось пресечь ввоз биологически активных добавок, в составе которых содержится запрещенное в России вещество.

По данным работников Сибирского таможенного управления посылка была привезена из Казахстана, и именно на нее отреагировала специально обученная собака. В коробке было обнаружено 144 капсулы препарата «Циклональное похудение Волшебные бобы», а во второй – 192 капсулы препарата «БИЛАЙТ».

Ввезенный товар изъяли и отправили в лабораторию. Эксперты выяснили, что в составе таблеток есть «сибутрамин», ввоз которого без соответствующих медицинских документов запрещен. 

На данный момент возбуждены уголовные дела. 

Фото: © Сибирское таможенное управление 

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