Пенсионеры из Бурятии во время поисков строителя дома стали жертвами афериста

В Бурятии перед судом предстал мужчина, который обманным путем украл у пенсионеров 270 000 рублей.

По данным сотрудников полиции мошенник опубликовал в группе информацию о том, что занимается строительство. На это сообщение отреагировала пожилая пара, которую привлекла невысокая стоимость за строительство - 450 000 рублей.

В итоге между аферистом и парой завязался диалог, во время которого мужчина решил взять с них деньги в качестве предоплаты. Пенсионеры согласились. Они лично встретились с лжестроителем и передали ему 270 000 рублей.

Пенсионеры ожидали начало строительства полтора месяца. Однако аферист все время придумывал отговорки, а затем и вовсе перестал выходить на связь.

Потерпевшие понимали, что их обманули, но в полицию не стали обращаться, а решили искать мошенника самостоятельно.

Однако мужчина, обманувший пару, понял, что его могут привлечь к ответственности и решил пойти в полицию. Там он сообщил, что его машину пытались поджечь, и он подозревает пенсионера. Однако сотрудники полиции в это не поверили, и аферисту пришлось сознаться.

В суде мужчину приговорили к трем одам условно, а также обязали его выплатить потерпевшим 270 тысяч рублей.

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид