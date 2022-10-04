Водителей автобусов в Кемерово начнут штрафовать за закрытые передние двери

В Кемерово представители власти приняли решение штрафовать водителей автобусов, которые не открывают передние двери. Штрафы начали действовать с 1 октября.

К принятию этого решения сотрудников мэрии подтолкнули местные жители, которые начали жаловаться на узкие проходы в автобусах, отсутствие валидаторов и постоянно закрытые передние двери.

Власти города разобрались в ситуации и приняли решение о введении штрафов с 1 октября.

Также представители администрации напомнили, что всегда можно обратиться в диспетчерскую МБУ «УЕЗТУ».

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев