В Иркутской области из-за непогоды жители поселка остались без света и урожая

В Братском районе Иркутской области непогода лишила света и урожая зерна жителей поселка. Глава района Александр Дубровин провел совещание, темой которого стало устранение последствий непогоды.

На прошедших выходных сильный ветер смог оборвать ЛЭП и повалить деревья, а снег нанес вред урожаю.

На данный момент специалисты пытаются восстановить электроснабжение, однако не во всех местах это возможно, так как до некоторых нет возможности добраться.

Фото: администрация Братского района Иркутской области