В Алтайском крае медведи снова стали выходить к людям

Сотрудники Минприроды Алтайского края предупреждают жителей о том, что медведи снова стали близко подходить к населенным пунктам.

Представители ведомства подчеркнули, что в том случае если медведи будут представлять опасность для жителей региона, то будут приняты меры по регулированию численности опасного хищника.

Работники министерства также посоветовали при встречи с медведем не убегать, не делать резких движений и не поворачиваться к нему спиной. Необходимо осторожно покинуть опасное место встречи, при это надо обойти его стороной.

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