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Житель Томска дал взятку и сел в тюрьму на 4 года

Главная В России
Красноярск
09:29 4 Октября 2022
общество, взятка, тюрьма, суд
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В Томске суд приговорил к четырем годам тюрьмы местного жителя за то, что он дал взятку в размере 2 млн рублей, чтобы вызволить свою знакомую из СИЗО.

По данным сотрудников прокуратуры в октябре прошлого года нарушитель предложил родственникам своей подруги, которая находилась под стражей, изменить меру наказания с помощью денежного подлога. Родственники согласились с его идеей.

После этого он попросил своего знакомого стать посредником и передать деньги сотруднику прокуратуры. Когда первая часть денег была отдана жителя Томска задержали.

В итого нарушителя осудили на четыре года по статье «посредничество во взяточничестве в особо крупном размере».

Фото:  © Владимир Астапкович / РИА Новости

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