Житель Томска дал взятку и сел в тюрьму на 4 года

В Томске суд приговорил к четырем годам тюрьмы местного жителя за то, что он дал взятку в размере 2 млн рублей, чтобы вызволить свою знакомую из СИЗО.

По данным сотрудников прокуратуры в октябре прошлого года нарушитель предложил родственникам своей подруги, которая находилась под стражей, изменить меру наказания с помощью денежного подлога. Родственники согласились с его идеей.

После этого он попросил своего знакомого стать посредником и передать деньги сотруднику прокуратуры. Когда первая часть денег была отдана жителя Томска задержали.

В итого нарушителя осудили на четыре года по статье «посредничество во взяточничестве в особо крупном размере».

Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости