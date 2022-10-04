В Омске сообщившего о ложном минировании зданий подростка осудят

В Омске перед судом предстанет 17-летний подросток, который разослал в 34 города России ложные сообщения о минировании зданий.

По данным сотрудников полиции в 2021 году школьник из Омска из-за конфликта с одноклассницами создал несколько почт на имена их родителей. После этого он начал рассылать письма на адреса разных учреждений России о том, что они заминированы. Чтобы нарушителя не нашли, он использовал специальное программное обеспечение, которое скрывало его IP-адрес.

Своими действиями школьник нанес ущерб в размере около 2,7 млн рублей.

С помощью нескольких экспертиз во время расследования правоохранителям удалось доказать причастность подростка к рассылке фейковых сообщений.

В отношении юноши возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Теперь молодому человеку может грозить до восьми лет тюрьмы.

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев