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В Омске сообщившего о ложном минировании зданий подростка осудят

Главная В России
Красноярск
09:16 4 Октября 2022
общество, подросток, суд
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В Омске перед судом предстанет 17-летний подросток, который разослал в 34 города России ложные сообщения о минировании зданий.

По данным сотрудников полиции в 2021 году школьник из Омска из-за конфликта с одноклассницами создал несколько почт на имена их родителей. После этого он начал рассылать письма на адреса разных учреждений России о том, что они заминированы. Чтобы нарушителя не нашли, он использовал специальное программное обеспечение, которое скрывало его IP-адрес.

Своими действиями школьник нанес ущерб в размере около 2,7 млн рублей.

С помощью нескольких экспертиз во время расследования правоохранителям удалось доказать причастность подростка к рассылке фейковых сообщений. 

В отношении юноши возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Теперь молодому человеку может грозить до восьми лет тюрьмы. 

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

 

 

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