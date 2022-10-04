Подросток украл у жительниц Новосибирской области 8 тысяч рублей

Две жительницы Новосибирской области стали жертвами 17-летнего подростка из Амурской области. Юный нарушитель украл у потерпевших 8 тысяч рублей.

По данным сотрудников полиции злоумышленник опубликовал объявление на крупнейшем в мире международном онлайн-сервисе поиска автомобильных попутчиков. На это откликнулись две женщины из Новосибирской области. Молодой человек попросил каждую перевести предоплату в размере четырех тысяч рублей. После того как потерпевшие перевели деньги, юный нарушитель удалил объявление и перестал выходить на связь.

Полицейским удало установить личность подростка, а затем они сообщили о преступном деянии его отцу.

На данный момент правоохранители ищут других возможных жертв.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости