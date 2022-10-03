Три несовершеннолетних сына Кадырова отправятся в зону спецоперации

Глава Чечни Кадыров заявил о том, что трое его сыновей отправятся в зону спецоперации уже в ближайшее время. Об этом он заявил в своем Telegram-канале. Кадыров подчеркнул, что несовершеннолетие не может помешать его сыновьям защищать Родину. Он заверил, что военная подготовка внуков первого президента Чечни Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова началась с малых лет. Отметим, Ахмату исполнилось только 16 лет, а его братьям Эли и Адаму - 15 и 14 лет соответственно.

Юный возраст, по мнению Размана Кадырова, совсем не помеха, так как его сыновья учатся обращению с оружием на базе Российского университета спецназа в Гудермесе, и уже готовы применить свои навыки в зоне СВО.

"Пришло время показать себя в реальном бою, - заявил Кадыров, подчеркнув, что стремление сыновей по защите Донбасса и Родины приветствует. и это их стремление я только приветствую. - Скоро они отправятся на передовую и будут находиться на самых сложных участках линии соприкосновения".

Заодно Разман Кадыров развеял слухи о том, что его близкие не участвуют в спецоперации, и призвал "пустословов выйти на позиции к парням и лично убедиться, что "Ахмат — это сила!"

Фото:© РИА Новости / Михаил Метцель