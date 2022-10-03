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Три несовершеннолетних сына Кадырова отправятся в зону спецоперации

Главная В России
Красноярск
19:16 3 Октября 2022
общество, донбасс, чечня, дети, кадыров
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Глава Чечни Кадыров заявил о том, что трое его сыновей отправятся в зону спецоперации уже в ближайшее время. Об этом он заявил в своем Telegram-канале. Кадыров подчеркнул, что несовершеннолетие не может помешать его сыновьям защищать Родину. Он заверил, что военная подготовка внуков первого президента Чечни Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова началась с малых лет. Отметим,  Ахмату исполнилось только 16 лет, а его братьям Эли и Адаму - 15 и 14 лет соответственно. 

Юный возраст, по мнению Размана Кадырова, совсем не помеха, так как его сыновья учатся обращению с оружием на базе Российского университета спецназа в Гудермесе,  и уже готовы применить свои навыки в зоне СВО.
"Пришло время показать себя в реальном бою, - заявил Кадыров, подчеркнув, что стремление сыновей по защите Донбасса и Родины приветствует.  и это их стремление я только приветствую. - Скоро они отправятся на передовую и будут находиться на самых сложных участках линии соприкосновения".
Заодно Разман Кадыров развеял слухи о том, что его близкие не участвуют в спецоперации, и призвал "пустословов выйти на позиции к парням и лично убедиться, что "Ахмат — это сила!"

Фото:© РИА Новости /

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