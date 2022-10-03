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Комитеты Госдумы одобрили законопректы о вхождении в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей

Главная В России
Красноярск
18:30 3 Октября 2022
общество, россия, закон, донбасс
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Проекты законов о вхождении в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей одобрены комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству. Об этом сообщает в Telegram-каналах правительства.

Ранее Sibnovosti.ru сообщали, что президент России Владимир Путин внес законопроекты о вхождении ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. По информации председателя Государственной Думы Вячеслава Володина рассмотрение законопроектов было запланировано на понедельник, 3 октября.

Фото:©РИА Новости/

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